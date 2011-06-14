Что делать, если отекают ноги

Предлагаем несколько советов, которые помогут при отёчности ног:

1. Не ограничивать количество выпиваемой воды!

2. Приготовьте тазик с прохладной водой (не холодной!). Поставьте ноги в тазик на минут 15-20, а потом поднимите выше уровня головы.

3. Хорошо помогает массаж ступней (растирать хорошо мочалкой).

4. Пить какие-либо мочегонные чаи или травяные сборы – только по рекомендации врача.

5. Выпивайте на ночь стакан горячего молока.

6. Хорошо поможет снять отечность обычный чай с лимоном без сахара или просто вода с долькой лимона.

7. Брусничный компот.

8. Снять с себя все украшения, особенно кольца.

Не ограничивайте себя в потреблении воды, это может только навредить, вызвав прямо противоположный эффект. Если вы сокращаете жидкость, то организм попытается ее задерживать, соответственно увеличатся отеки. Пейте не менее 1,5 л воды. Простой негазированной воды. Ешьте супы и фрукты. Старайтесь чаще поднимать ноги к верху. Постарайтесь поменьше находиться в жарком месте. Не злоупотребляйте солью и специями – они тормозят вывод жидкости из организма. Также бросьте вредную привычку пить лимонады и другую сладкую газированную воду!

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