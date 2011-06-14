Чем полезна "мягкая" вода

Вода представляет собой своеобразную «губку», которая хорошо впитывает в себя различные вещества. То есть вода — прекрасный природный растворитель. «Выжатая губка» представляет собой мягкую воду, заполненная солями — жесткую. Чем сильнее «выжать губку», иными словами, чем меньше оставить в воде солей (например, многократной дистилляцией), тем большей биологической активностью будет обладать такая вода. Ее биологическая активность проявляется в том, что «выжатая губка», попадая в организм, впитывает в себя различные вещества. Рассказы о талой, магнитной, дождевой, заговоренной и прочей воде относятся к области экзотики, хотя свойства воды действительно сильно меняются под действием внешних условий. Но главное биологическое свойство воды — эффект «губки».

Сегодня мы пьем воду совершенно другого состава, чем ту, которую пили наши предки. То была чистая вода из озер, рек и других открытых водоемов. Но такая вода содержит незначительное количество растворенных солей, она мягкая, в отличие от жесткой артезианской воды с больших глубин Земли, которая все больше используется для бытовых нужд в целях экологической безопасности. Но из-за своей насыщенности солями она неспособна растворять и выносить из организма вредные вещества, прежде всего неорганические соли тяжелых металлов. Более того, попадая в организм, такая вода оставляет часть солей, которые откладываются на стенках сосудов и в суставах, вызывая различные заболевания. Не случайно жесткую воду часто отказываются пить многие животные, например, лошади. Вспомните, как устрашающе выглядит накипь на вашем чайнике и как быстро она накапливается. А ведь кипячением воды удаляется лишь малая часть растворенных солей жесткости.

За много веков эволюции человек привык пить мягкую воду. Жесткая вода в его меню появилась в последние десятилетия, когда стало невозможно бурить глубокие артезианские скважины для водоснабжения крупных населенных пунктов, преимущественно промышленных центров, где поверхностные источники загажены промышленными отбросами.

Одним из самых энергичных пропагандистов омолаживания организма лечебной (мягкой) воды был Поль Брэгг. Брэгг рекомендовал дистиллированную воду, вероятно, будучи знакомым с эффектом губки. Его методикой и ныне пользуется не одно поколение последователей. Да и другие ученые для очищеция организма от различных «шлаков» рекомендуют пить талую или дождевую воду. По этому вопросу имеется достаточное количество публикаций, и нет необходимости приводить их здесь из-за общеизвестности.

gigamir.net