Более 100 человек погибли из-за проливных дождей на юге Китая

Начавшиеся 3 июня в южном Китае проливные дожди вызвали паводки, оползни, селевые потоки, в результате которых, по данным на утро понедельника, погибли 105 человек и 63 пропали без вести, сообщает РИА «Новости».

В частности, в провинции Хунань жертвами стихии стали 39 человек и 21 человек пропал без вести, в провинции Хубэй погибли 29 человек и 10 жителей пропали без вести, в провинциях Гуйчжоу и Цзянси природные бедствия унесли жизни, соответственно, 24 и 13 человек, 32 жителя Гуйчжоу пропали без вести.

До прихода на юг Китая обильных дождей провинции Хунань, Хубэй и Цзянси в течение нескольких месяцев страдали от небывалой за последние полвека засухи. В предстоящие двое суток метеослужба также прогнозирует дожди в этих районах.

Центральные и местные власти принимают меры по борьбе со стихией и оказанию экстренной помощи пострадавшим районам.