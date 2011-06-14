Более $4 млрд - для вакцинации детей из беднейших стран мира
Большая часть от Гейтса
Участники международной конференции выделят Киев. 14 июня. УНИАН. Участники прошедшей в Лондоне международной конференции по иммунизации обязались выделить 4 миллиарда 300 миллионов долларов для проведения вакцинации среди детей из беднейших стран мира.
Как сообщает радио «Свобода», эти средства дадут возможность обеспечить вакцинами против таких тяжелых болезней как корь, пневмония и желтая лихорадка более 250 миллионов детей.
Большая часть пожертвований была сделана создателем Microsoft Биллом ГЕЙТСОМ и правительством Великобритании.
По сведениям организации The Save The Сhildren, три четверти детского населения мира, не имеющего возможность получать вакцины, живет в 10 странах – Нигерии, Индии, Пакистане, Индонезии, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Китае, Уганде, Чаде и Кении.