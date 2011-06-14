Самые странные средства нетрадиционной медицины

Несмотря на активное развитие традиционной медицины и техники, многие люди до сих пор отдают предпочтение народным средствам лечения болезней. С одной стороны, это выливается в борьбу властей с фитопрепаратами, несущими потенциальную угрозу. С другой, - в активное развитие сферы нетрадиционной медицины.

Хотя некоторые врачи и ученые, в свою очередь, все же обращаются к природным средствам или заимствуют у животных полезные свойства, в обществе все равно растет число "медицинских мифов" относительно полезности тех, или иных средств. В список самых необычных методов нетрадиционной медицины входит перо павлина, которое нужно привязывать к ноге, дабы исцелиться от укуса ядовитой змеи. Далее идет моча коровы. Считается, она избавляет от проблем с печенью, сердечных недугов, запора.

От проблем в половой сфере спасут яички Индийской выдры. От клаустрофобии – зеленые яблоки. Некоторые верят, что пивная ванна позволяет замедлить процесс старения, а кровь летучих мышей избавляет от глазной инфекции. Паучьи сети значатся как лекарство от малярии.

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