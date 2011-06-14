Фруктовая диета считается достаточно строгой, но переносится она легко благодаря природному сахару – фруктозе, так что даже сладкоежкам худеть станет намного легче.

При этом за неделю фруктовой диеты можно без особого труда сбросить до 5 килограммов. Фруктовая диета: плюсы

Существует несколько вариантов фруктовой диеты, отличающихся продолжительностью и разнообразием меню. Минимальная продолжительность – 3 дня, максимальная – 3 недели.

Если ты хочешь похудеть перед важным свиданием и у тебя в запасе есть всего пара дней, то ты вполне можешь попробовать этот способ, но свой рацион тебе придется ограничить только фруктами, орехами и напитками. Если же ты просто хочешь похудеть к отпуску, попробуй диету продолжительностью 1–3 недели. В этом случае в рацион можно добавить овощи, постное мясо и крупы. Но не забывай, что основным продуктом диеты являются фрукты, поэтому твое меню должно на 80% состоять именно из них!

Фруктовая диета: правила Что касается фруктов, то чем разнообразнее будет твое меню, тем лучше. Лето, а это значит, что можно будет каждый день баловать себя чем-нибудь вкусненьким! Но не забывай, что тебе следует отказаться от излишне сладких и высококалорийных фруктов, например, бананов и винограда, остальные же можно употреблять практически без ограничений! Однако не пытайся съесть как можно больше: ешь ровно столько, чтобы тебе хватило утолить чувство голода. Всякий раз, когда ты почувствуешь, что голодна, перекусывай фруктами вместо привычных бутербродов и шоколадок – это намного полезнее и не менее вкусно! Если ты думаешь, что фрукты можно употреблять исключительно в сыром виде, то ты ошибаешься. Помимо любимого всеми фруктового салата можно приготовить пюре, желе или сорбет из фруктов и ягод, а также множество других вкусных и полезных блюд. И главное правило фруктовой диеты, одинаковое для всех диет, – это не забывать пить не менее полутора литров воды или чая в течение дня. Так как диета фруктовая, допускаются и свежевыжатые фруктовые соки.

Меню фруктовой диеты Завтрак: Обезжиренный йогурт/ кефир/ творог с кусочками ягод и фруктов.

Обед: Вареная грудка курицы или индейки с зеленым салатом и апельсин или салат из креветок с апельсинами.

Ужин: Салат из фруктов – яблок, груш, киви, апельсинов.

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