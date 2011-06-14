Корица - эликсир жизни

Сотрудники Тель-Авивского университета установили: в данной пряности содержится вещество под названием Ceppt. Оно-то, как раз, задерживает развитие недуга. При этом чудо-средство можно получить, просто измельчил палочки корицы в кофемолке.

Автором исследования свойств корицы стал профессор Михаль Овадия с факультета естественных наук университета Тель-Авива. Его работа шла следующим путем: сначала ученый доказал, что вещества, содержащиеся в коре корицы, могут ингибировать активность вирусной оболочки. Плюс, CEppt не дает образовываться амилоидному белку. Далее исследователь протестировал порошок корицы на генетически модифицированных лабораторных животных. У мышей мутации в гене приводили к активной выработке амилоидного белка, накопления которого провоцируют болезнь Альцгеймера. Итак, ученый подмешивал порошок корицы в воду животным в течение четырех месяцев.

По прошествии отведенного срока у лабораторных мышей с генетической мутацией отмечалось нормальное поведение. Это свидетельствовало о замедлении накопления белка. Также, что важно, корица не была токсичной и не имела побочных эффектов.

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