Почему никотин помогает сбросить вес

Отказ от курения полезен для здоровья, но влечет за собой некоторые трудности, например, увеличение веса. По крайней мере, так считалось до сих пор. В результате исследования американскими учеными был выявлен процесс, посредством которого никотин усиливает чувство сытости: это открытие способно помочь не набирать вес тем, кто бросает курить, пишет El Mundo со ссылкой на публикацию журнала Science.

"К сожалению, при курении снижается вес, поэтому многие люди, заботящиеся о своей внешности, решают продолжать курить, чтобы не потолстеть, - констатирует профессор факультета психиатрии Йельского университета и автор исследования Марина Р. Пичетто. - Полученные результаты представляют большой интерес, так как они могут побудить таких курильщиков навсегда отказаться от вредной привычки без риска потолстеть".

О том, что никотин подавляет аппетит, было известно и ранее, а профессору Пичетто удалось выяснить, что это происходит потому, что никотин активирует серию нейронов, напрямую связанную с чувством насыщения. "Гипоталамус - отдел мозга, куда поступают сигналы из нашего желудка о том, нужны ли нам еще продукты или мы уже получили достаточно калорий, - приводит слова Пичетто издание. - Мы выяснили, что никотин стимулирует ряд поверхностных рецепторов, которые, в свою очередь, активируют серию нейронов гипоталамуса, которые подавляют аппетит".

По признанию другого участника исследования, Йена Минера, эти данные "помогают понять механизмы, связанные с зависимостью, весом и табакокурением, и позволяют найти терапевтические средства на основе агентов никотина, то есть химических веществ, чье действие аналогично действию никотина, предотвращающих увеличение веса при отказе от курения".

Пичетто отмечает, что это открытие может быть использовано не только для того, что помочь людям бросить курить, но и для разработки новых лекарственных средств, позволяющих бороться с излишним весом и некурящим людям.

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