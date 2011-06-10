Убытки польских производителей из-за бактерии E.Coli - $50 млн

Убытки польских производителей сельскохозяйственной продукции из-за паники, вызванной случаями гибели людей, инфицированных разновидностью кишечной бактерии E.Coli, превышают уже 50 млн. долларов США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр сельскохозяйственной политики Польши Марек САВИЦКИЙ на пресс-конференции в Варшаве.

По его словам, спад спроса на польские продукты, вызванный страхом потребителей заболеть кишечной инфекцией, ежедневно увеличивает убытки производителей на более чем 3 млн. долларов.

М.САВИЦКИЙ отметил, что ни одно из проведенных исследований не доказало, что смертоносная бактерия содержится именно в овощах или фруктах, возложив вину за панику на немецкие санитарные службы, которые более месяца не могут найти источник заражения.

Министр также сообщил, что Польша, которая с 2004 года входит в Евросоюз, также обратилась в Еврокомиссию с заявкой о возмещении аграриям нанесенных убытков. Он напомнил, что ЕК зарезервировала на возмещение 210 млн. евро.

Как сообщал УНИАН, санитарная службы Польши не выявила источники инфицирования бактерией E.Coli в стране, а все зарегистрированные случаи заболеваний касаются людей, которые недавно приехали из Германии.

По данным польских служб, источник инфекции находится на севере Германии в районе города Гамбург.

С начала мая, по данным польских СМИ, в результате инфицирования бактерией E.Coli заболели почти три тысячи человек, более 700 из которых имели осложнения, 29 умерли.

Убытки европейских сельхозпроизводителей превысили 400 млн. евро.