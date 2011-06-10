Кому категорически запрещено загорать

Дерматологи из Британской ассоциации по борьбе с меланомой составили список тех людей, которым не стоит проводить много времени на солнце. Тех, пишет skuky.net, кто находятся в группе повышенного риска образования всех форм рака кожи, если у них:

* Много родинок или веснушек

* Светлая кожа, который легко сгорает на солнце и не загарает

* Светлые глаза (голубые или зеленые) и волосы (блондины или рыжие)

* Страдали от солнечных ожогов, особенно в детстве

* Семейный анамнез рака кожи

* Подержанные шезлонги

Основные признаки рака кожи:

* Родинка стала асимметричной – с неровными краями

* У родинки изменился цвет. У нормальной родинки должен быть один цвет, то есть она должна быть однотонной. Меланома может быть различных цветов или даже различных оттенков цвета

* Увеличение диаметра родинки. В основном меланома – около 0,6 сантиметра в диаметре – размером примерно с ластик на карандаше или даже больше

* Любые изменения родинки. Если вы заметили эти изменения, обратитесь к дерматологу

Обратите внимание и на то, что меланома может развиваться в таких частях тела, которые обычно не много бывают на солнце (например, подошвы ног или области между пальцами), так что лучше проверить все участки тела и даже попросить кого-то проверить кожу головы, используя фен, чтобы обследовать каждый миллиметр кожи.

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