Кому категорически запрещено загорать
Дерматологи из Британской ассоциации по борьбе с меланомой составили список тех людей, которым не стоит проводить много времени на солнце. Тех, пишет skuky.net, кто находятся в группе повышенного риска образования всех форм рака кожи, если у них:
* Много родинок или веснушек
* Светлая кожа, который легко сгорает на солнце и не загарает
* Светлые глаза (голубые или зеленые) и волосы (блондины или рыжие)
* Страдали от солнечных ожогов, особенно в детстве
* Семейный анамнез рака кожи
* Подержанные шезлонги
Основные признаки рака кожи:
* Родинка стала асимметричной – с неровными краями
* У родинки изменился цвет. У нормальной родинки должен быть один цвет, то есть она должна быть однотонной. Меланома может быть различных цветов или даже различных оттенков цвета
* Увеличение диаметра родинки. В основном меланома – около 0,6 сантиметра в диаметре – размером примерно с ластик на карандаше или даже больше
* Любые изменения родинки. Если вы заметили эти изменения, обратитесь к дерматологу
Обратите внимание и на то, что меланома может развиваться в таких частях тела, которые обычно не много бывают на солнце (например, подошвы ног или области между пальцами), так что лучше проверить все участки тела и даже попросить кого-то проверить кожу головы, используя фен, чтобы обследовать каждый миллиметр кожи.