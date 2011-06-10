Чем полезен "морской рис"

Морской рис - это не традиционно используемый продукт, а симбиоз одноклеточного гриба и бактерии.

Рисовому квасу присуще направленное оздоровительное действие на сердечно-сосудистую систему. Его используют при болях в сердце, гипертонии, атеросклерозе. Настой улучшает общее самочувствие пожилых людей, лечит голвную боль нервного происхождения, оказывает регуляторное воздействие на механизм клеточного деления при склонности к онкологическим заболеваниям.

Одно из замечательных свойств напитка — создание условий для нормального протекания обмена веществ. Есть еще одна особенность в его действии на системы организма — способность очищать зашлакованные органы. Постепенно, при регулярном приеме настоя, возникают подходящие условия для растворения и выведения песка и камней из почек, мочевого пузыря, оздоравливаются печень и желчный пузырь, облегчается освобождения суставов и позвоночника от солей.

Показаниями к приему рисового настоя являются также радикулит, полиартрит, ревматизм, ожирение, отечность, вялость кожи, состояние истощения организма после перенесенных болезней, переутомление после тяжелой умственной и физической работы.

При различных воспалительных процессах настой спрсобен взять на себя функции антибиотиков. Его используют при ангине, конъюнктивите, заболеваниях верхних дыхательных путей.

Примочки с настоем применяются наружно для удаления гнойного налета с поверхности ран, промывание носовых ходов уксусным рисовым раствором нашло использование при насморке. В жаркую погоду квас хорошо утоляет жажду.

Особо хочется поговорить о состояниях, характеризующихся недостаточной выработкой желудочного сока. Как следствие болезни — отсутствие аппетита, застой пищи в желудочном мешке, ощущение раздувания верхней части живота после еды. Практика показала, что прием рисового настоя перед едой способен нормализовать выделение желудочного сока и отладить уровень кислоты в нем (дозировка традиционная — 100 мл за 5-10 минут до приема пищи). Причем в этом отношении с ним не могут сравниться ни сок подорожника, ни прием растительных горечей.

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