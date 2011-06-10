Лучшие блюда-щетки для выводения шлаков

О том, что некоторые продукты и блюда способны помочь нашему организму от «пищевого мусора», известно давно. Конечно, они не «выводят шлаки и токсины», как пишут некоторые «знатоки», а просто ускоряют устранение того, что мы накопили за месяцы неправильного питания, лечения и образа жизни в целом.

Если вам после обильного застолья кажется, что вы заболели или даже отравились – не исключено, что ваш организм просто не в силах утилизировать все эти майонезные салаты, жареное мясо, маринованные огурцы, копченую скумбрию и пельмени и вывести шлаки. А значит, надо ему помочь. Существует несколько продуктов, блюда из которых помогают в короткое время очистить организм, изгнать из него остатки всего того неполезного, что в него не без вашей помощи попало.

1. Тыква. По большому счету, тыква – настоящий «санитар кишечника». Салат из сырой тыквы, натертой на крупной терке и заправленный смесью лимонного и апельсинового сока – практически универсальная «щетка», помогающая вычистить последствия поедания жирного, а также обильных алкогольных возлияний, вывести шлаки. Тыква, запеченная в глиняном горшочке, обладает желчегонным эффектом, и способствует восстановлению печени после застолья. И даже подсушенные в духовке тыквенные семечки ускоряют восстановление слизистой оболочки кишечника (а заодно избавляют от некоторых паразитов). Однако самым быстродействующим очищающим блюдом из тыквы является тыквенно-имбирный суп. Его варят на чуть подсоленной воде без добавления масла и сливок, затем взбивают в блендере и едят, когда он немного остынет.

2. Морковь. Морковь «работает уборщицей», очищает организм только в сыром виде. Лучшая компания для нее – отварная красная или черная фасоль (так достигается хороший ранозаживляющий эффект), красный «ялтинский» лук, а также светлый изюм. Морковь прекрасно приводит в порядок желудочно-кишечный тракт, особенно после того, как вы объелись жареным мясом или шашлыками. Заправлять морковный салат лучше всего тоже лимонным соком, но обязательно с небольшим количеством нерафинированного растительного масла – иначе витамин А не сможет усвоиться полностью.

3. Свекла. Многие знают, что сырая свекла может быть небезопасной, и после того, как вы ее очистили и нарезали (или измельчили в блендере) ее надо на некоторое время оставить на воздухе. Однако, именно сырая или полусырая (отваренная в течение 25 минут) – отличная «щетка» для кишечника. Для достижения максимального эффекта измельченную свеклу можно смешать с хумусом, ошпаренным черносливом, мелко нарезанной кинзой или чесноком. Заправить оливковым маслом.

4. Каша с отрубями. Для ее приготовления лучше использовать злаковый коктейль из хлопьев нескольких сортов – овсяных, рисовых, гречневых, которые необходимо смешать с отрубями в пропорции 1:1. Из смеси сварить жидкую кашу на воде, без соли и сахара, и съесть ее на завтрак, обед и ужин. Но имейте в виду, у этой каши есть одно противопоказание – язва желудка.

5. Чечевица. Особенно зеленая и черная – фантастические «щетки». Некоторые диетологи предлагают включать простейшую чечевичную похлебку (простейший густой суп, состоящий только из чечевицы, воды и небольшого количества соли) в меню и тем, кто сидит на строгой диете, и тем, кто не отказывает себе в излишествах. Чечевица содержит массу соединений, которые нейтрализуют последствия бессистемного питания. Кстати, мировой опыт уже доказал, что регулярное употребление чечевицы подростками практически полностью избавляет их от юношеских прыщей!

medinfo.ua