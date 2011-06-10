В кофе нашли новую опасность

Людям, чрезмерно увлеченным употреблением кофе, нужно обращать более пристальное внимание на свое здоровье. Кофеманы могут слышать голоса или общаться с привидениями, установили австралийские ученые. Рецидив может возникнуть при традиционном сочетании "кофе + сигареты".

Пять чашек кофе в день уже можно классифицировать как зависимость, заявляют ученые из австралийского Университета Ла Тробе. "К симптомам, проявляющимся в первую очередь, можно отнести голоса или звуки, которые не слышны окружающим, - сообщил автор исследования Саймон Кроу. - Любители кофейных напитков также склонны к разговорам с самим собой. У них могут появляться визуальные галлюцинации в виде привидений или ощущения зондированной телепатии".

В исследовании ученых принимали участие 92 человека, распределенных по уровню стресса и содержанию кофеина в организме. В ходе эксперимента участникам было предложено сообщать, когда они слышат музыкальную композицию White Christmas в "белом шуме". Между тем на самом деле эта композиция вообще не исполнялась. Как отмечает профессор Кроу, галлюцинаторные и бредовые переживания испытывали порядка 15% осмотренных им пациентов.

"Наибольший отрицательный эффект для организма можно получить в случаях, когда желание выпить чашку кофе возникает после стресса. Усугубляет ситуацию и выкуренная после кофейной церемонии сигарета, - цитирует ученого ИТАР-ТАСС. - Сочетание кофе, стресса и никотина пагубно воздействует на психику человека".

"Во всем мире кофе является самым распространенным напитком, - заметил Кроу. - При этом полагаю, что многие из любителей кофе недостаточно осведомлены о рисках, связанных с его употреблением".

Ранее британские ученые установили, что утренняя чашка кофе не имеет стимулирующего эффекта, а чувство бодрости после нее является иллюзорным. Вместе с тем они отметили, что очередная порция этого горячего напитка восстанавливает запас кофеина, потраченного за ночь организмом.

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