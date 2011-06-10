В России выступают за принудительную изоляцию наркоманов от общества

Председатель Госдумы Борис Грызлов выступил за принудительную изоляцию наркоманов от общества. В статье, опубликованной в "Независимой газете", он изложил свое видение того, какие должны быть приняты первоочередные меры по борьбе с наркоманией в РФ.

"Уголовная ответственность за употребление наркотиков - мощная превентивная мера, - считает спикер. - Всего за два года после ее введения в 1987 году в СССР наркоманов стало в разы меньше".

"Наркоманы - больные люди, - продолжил глава нижней палаты парламента. - Но, по статистике, их близкие умирают быстрее и чаще - не выдерживает сердце". "Наркоманы - больные. Но, потребляя наркотики, они участвуют в их незаконном обороте, нарушая тем самым права окружающих, - констатировал он. - Каждый наркоман втягивает в употребление наркотиков до 20 человек". "Одно это уже оправдывает его изоляцию, - полагает Грызлов. - А ведь он еще и уголовно опасен - ежегодно у нас фиксируется до 200 тыс связанных с наркотиками преступлений - стремясь добыть деньги на дозу, наркоман готов пойти на все, вплоть до убийства".

"Так почему мы должны ждать, когда наркоман совершит преступление?, - задался вопросом председатель Госдумы. - Или все-таки стоит изолировать его, пока он не наломал дров?". На его взгляд, "так будет гуманнее и для него, и для окружающих". В этой связи он обратил внимание, что "никто не выступает против, когда пьяному водителю не дают сесть за руль и забирают его права, чтобы он кого-нибудь не задавил".

"Тюрьма или принудительное лечение - вот выбор, который государство должно жестко ставить перед наркоманом, - убежден руководитель парламентского большинства. - Но альтернативу надо обеспечить". "А у нас не только с реабилитационными центрами, но даже с тюрьмами не все так просто", - признал он. При этом "традиционные места заключения, где наркотики являются частью субкультуры, отпадают: ведь наркомана или наркоторговца надо изолировать не только от общества, но и от наркотиков".

В этом контексте Грызлов предложил подумать о введении других мер наказания. "Например, ссылать наркоторговцев на каторгу, - не исключил он. - Рубить лес, класть рельсы, прокладывать шахты - это совсем не то, что сидеть в персональной камере с телевизором и холодильником, да еще и руководить оттуда своим "бизнесом".

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