Курение повреждает мозг

Пристрастие к курению травки не так уж и безобидно, как думают многие любители «пыхнуть». Марихуана влияет на химические процессы в головном мозге, однако изменения могут быть обратимыми, если вовремя отказаться от наркотика.

Сканирование головного мозга показало, что хроническое пристрастие к наркотику оказывает разрушительное влияние на человека. В частности, в результате курения марихуаны в мозге снижается количество рецепторов, задействованных в таких важных функциях как концентрация, движение, координация, получение удовольствия, чувствительность к боли, память и аппетит.

В исследовании приняли участие 30 человек с различной степенью наркотической зависимости. Сканирование мозга показало, что у людей, куривших травку ежедневно, количество рецепторов снижалось на 20%. «Нам впервые удалось доказать, что у людей, увлекающихся курением марихуаны, нарушается работа каннабиоидных рецепторов», - отмечают исследователи. Интересно, что у 14 курильщиков, которые завязали с наркотиком, были отмечены положительные изменения в головном мозге уже через месяц после отказа от марихуаны.

Марихуана является самым распространенным нелегальным наркотиком. При попадании в организм содержащиеся в нем вещества прикрепляются к многочисленным каннабиоидным рецепторам в мозге и других органах (частях тела), влияя на физическое и психическое состояние человека.

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