Смертельная бактерия обнаружена в авокадо

В Таиланде обнаружена бактерия ЕНЕС в плодах авокадо, привезенных из Европы. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

"Бактерия была обнаружена в партии авокадо, привезенной из Европы, - говорится в сообщении тайского Минздрава. - На получение окончательных результатов исследования понадобится от трех до пяти дней".

Власти поспешили успокоить граждан тем, что существует несколько видов палочки ЕНЕС и пока неизвестно, является ли найденная бактерия аналогичной возбудителю эпидемии в Европе. Людям не запрещается употреблять в пищу свежие фрукты и овощи, но следует тщательно мыть их или подвергать термической обработке, уточнили в министерстве.

В Европе число заразившихся острой кишечной инфекцией, вызванной палочкой ЕНЕС, достигло 2500 человек, 29 из них скончались.

ami-tass.ru