Поиски кишечной инфекции привели к новым подозреваемым

Власти Германии, где продолжается эпидемия кишечной инфекции, проводят проверку одной из кейтеринговых компаний, работающей в районе Кассель, сообщает Reuters.

Проверяют компанию, занимавшуюся выездным ресторанным обслуживанием дня рождения недалеко от Геттингена, рассказали агентству представители местных властей. Восемь гостей, побывавших на этом мероприятии 28 мая, заболели, у троих из них подтверждено заражение высокопатогенным штаммом энтерогеморрагической кишечной палочки (ЭГКП).

Проверка пока не завершена, сообщил представитель ведомства по охране здоровья района Кассель, добавив, что руководство кейтеринговой компании активно сотрудничает с властями.

Вспышка кишечной инфекции возникла в Германии в начале мая. По данным на 9 июня, от этого заболевания скончались 30 человек. Один летальный случай был зафиксирован в Швеции, все остальные - в Германии. Всего опасное заболевание было диагностировано у 2,9 тысячи человек в 12 европейских странах.