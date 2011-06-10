В ростках свеклы обнаружена новая разновидность бактерии E.coli

08:27, 10 июня 2011
Зарубежные новости
0

В Нидерландах

В Нидерландах в ростках свеклы обнаружена новая разновидность бактерии E.coli, которая, как показали результаты лабораторных анализов, является менее опасной.

В связи с этим власти Нидерландов отозвали свою продукцию из трех стран, сообщает радио «Свобода».

По информации представителей Министерства здравоохранения Германии, число умерших в результате инфицирования бактерией E.coli возросло до 29. В четверг еще три человека скончались от кишечного заболевания, вызванного заражением смертоносной бактерией.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter