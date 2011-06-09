В России официально отменили зимнее время

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал указ об отмене зимнего времени. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Федеральный закон "Об исчислении времени", принятый Государственной Думой 20 мая 2011 года, был ранее одобрен Советом Федерации. Документ вступит в силу спустя 60 дней после подписания.

Помимо отмены перехода на зимнее время, закон также вводит понятие "часовой зоны" - части территории страны, на которой действует единое время, передает Лента.ру. Границы часовых зон формируются с учетом границ субъектов Российской Федерации, состав территорий, образующих каждую зону, устанавливается правительством РФ. Кроме того, правительство может принять решение о переводе той или иной территории из одной часовой зоны в другую на основе запроса от представителей местной законодательной и исполнительной власти.

Предполагается, что отмена перехода на зимнее время благоприятно отразится на состоянии экономики России, а также на здоровье граждан. Ранее Д.МЕДВЕДЕВ неоднократно заявлял, что перевод часов сопряжен со стрессом и с заболеваниями.

Переход на зимнее время и обратно регулярно осуществлялся в СССР и России с 1981 года.