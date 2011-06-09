В Литве повысили пенсионный возраст до 65 лет

Сейм Литвы принял поправки к закону о государственном социальном пенсионном страховании и государственном страховании пенсий по старости, которые предусматривают повышение пенсионного возраста и устанавливают одинаковый возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин - 65 лет.

Как передает РИА «Новости», за закон проголосовали 60 членов Сейма, 42 были против, 12 парламентариев воздержались.

В настоящее время в Литве женщины выходят на пенсию в 60 лет, а мужчины - в 62 года и шесть месяцев.

Согласно принятым поправкам возраст выхода на пенсию с 1 января следующего года будет постепенно повышаться - для женщин на четыре месяца в год, для мужчин - на два месяца в год, пока не достигнет установленного пенсионного возраста в 65 лет. То есть в 2012 году пенсия по старости будет назначаться женщинам, достигшим возраста 60 лет и четырех месяцев, и мужчинам в возрасте 62 лет и восьми месяцев. Таким образом к 2026 году мужчины и женщины будут выходить на пенсию по достижению 65 лет.

Частично пенсионная реформа в Литве была проведена в 2004 году.

Необходимость проведения нынешнего этапа реформы была вызвана ростом дефицита государственного фонда страхования и уменьшением численности работоспособного населения. В 2010 году дефицит бюджета госфонда составил 2,781 миллиарда литов (805 миллионов евро).

В пояснительной записке к правовому акту отмечается, что эти поправки в долгосрочном периоде помогут уменьшить влияние демографической ситуации на устойчивость государственной финансовой системы социального страхования.

По прогнозам Eurostat в области демографии, к 2060 году число жителей Литвы сократится до 2,5 миллионов человек. Кроме того, число жителей трудоспособного возраста (15-64 лет) сократится с 58,6 до 41,4%, количество жителей пожилого возраста (от 65 лет) увеличится более, чем в двое, с 16 до 32,7%.