В Германии количество жертв кишечной палочки достигло 27
15:22, 09 июня 2011Зарубежные новости
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Тяжелые почечные осложнения
В Германии количество погибших от кишечной палочки E. coli достигло 27-ми человек.
Об этом сообщили сегодня власти страны.
При этом, по данным немецкого Института Роберта Коха, 18 человек умерли от тяжелых почечных осложнений, 8 – были заражены бактерией, однако не имели более серьезных симптомов.
В Институте также отмечают, что по состоянию на сегодняшний день, все погибшие от палочки – женщины.
Источник заражения по-прежнему так и не выявлен.
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