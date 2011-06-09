В Германии количество жертв кишечной палочки достигло 27

В Германии количество погибших от кишечной палочки E. coli достигло 27-ми человек.

Об этом сообщили сегодня власти страны.

При этом, по данным немецкого Института Роберта Коха, 18 человек умерли от тяжелых почечных осложнений, 8 – были заражены бактерией, однако не имели более серьезных симптомов.

В Институте также отмечают, что по состоянию на сегодняшний день, все погибшие от палочки – женщины.

Источник заражения по-прежнему так и не выявлен.