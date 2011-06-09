Как не отравить ребенка в отпуске?

Если у вашего ребенка появились такие симптомы, как тошнота, рвота, диарея, сильно болит живот, вялость, то, как можно скорее необходимо сделать полное промывание желудка. Самим лучше ничего не предпринимать, так как промывание желудка проводится при помощи зонда, а он применим лишь в медицинских учреждениях.

Общие советы:

- Никогда не покупайте малознакомые продукты сомнительного происхождения. Естественно, что многое хочется попробовать, но по возможности избегайте этого. Покупайте еду только в проверенных местах.

- Каждый раз перед приемом пищи тщательно мойте руки с мылом.

- На пляже не покупайте у разносчиков любых деликатесов.

- На всякий случай держите всегда при себе упаковку активированного угля и бутылочку чистой воды.

- Не позволяйте ребенку находиться на солнце без головного убора. Между прочим, вас это тоже касается.

- Не сидите под раскаленными лучами солнца. Старайтесь приходить на пляж рано утром и занимать места под навесами. Если вы задались целью приобрести бронзовый загар, то вы его и так получите. Для этого совершенно необязательно постоянно подставлять свое тело под ультрафиолетовые лучи. Купаясь, вы все также исправно загораете.

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