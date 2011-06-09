Обруч формирует талию
11:43, 09 июня 2011Зарубежные новости
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Приводит в порядок работу кишечника
Поговорим сейчас об одном из самых эффективных способов сделать свою талию стройнее – это обручи для похудения.
Наверняка, каждой девушке приходилось иметь дело с обручем, который она частенько любила крутить, будучи еще девчонкой. Только, если в детстве мы относились к нему, как к забаве, то повзрослев, понимаем его истинное назначение. Обручи для похудения – самый доступный спортивный тренажер, который не требует специальных навыков и условий для занятий, к тому же, он не имеет противопоказаний. Его применение решает немало проблем:
приводит в порядок работу кишечника,
укрепляет мышцы живота и спины,
способствует похудению и формированию талии.
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