Новая пломба в зубе опасна для здоровья

Новые пломбы с серебристыми металлами противопоказаны беременным женщинам, так как могут нанести вред здоровью ребенка.

Американское Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами (FDA) сообщило, что серебристые металлы, используемые в стоматологии для пломбирования зубов, содержат ртуть, которая может вызвать проблемы со здоровьем у младенцев, находящихся в утробе матери.

Они утверждают, что существует потенциальный риск для здоровья при ношении пломб, содержащих ртуть. Планируется введение более жестких ограничений для выпуска препаратов, содержащих ртуть, пишет sunhome.ru.

В подтверждение этого на официальном сайте FDA появилась информация о том, что смеси для пломбирования зубов, которые содержат ртуть, могут вызывать нейротоксическое влияние на нервную систему развивающегося в утробе матери младенца.

По мнению специалистов, беременным женщинам, имеющим проблемы с зубами, ни в коем случае не стоит отказываться от визитов к стоматологу и пломбирования зубов.

Так как они имеют один из самых высоких рисков возникновения стоматологических заболеваний.

Основными болезнями полости рта, с которыми сталкивается женщина, являются пародонтит и кариес. Возникают эти проблемы в силу вполне определенных причин. Потому что беременность всегда сопровождается изменением обмена кальция. Это в свою очередь способствует обострению или возникновению пародонтита.

Поэтому так важно наблюдение беременной женщины, обследование ее на предмет здоровья зубов, но при этом необходимо обсудить с врачом возможные варианты лечения без нанесения вреда здоровью ребенка.

e-news.com.ua