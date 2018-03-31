ООН становится опасной для здоровья всего мира

Летним днем на тихих, провинциальных улочках Сызрани можно увидеть одну и ту же картину: откинувшись на лавках, дремлют молодые люди в домашнем облачении. Они никуда не спешат, им ничего не надо. Они «кайфуют». Такие картины типичны для сегодняшней провинциальной России.

Здесь, в провинции, всё проявляется рельефнее и страшнее. Эти молодые люди - потребители «травки», так в России чаще всего зовут канабис. С точки зрения многих международных экспертов, этих молодых людей нельзя считать наркоманами, потому что канабис не вызывает синдрома привыкания. Однако какая разница матерям этих парней и девушек от того, что «травка» не делает наркозависимым? Она так же разрушительна для психики, как и другие наркотики. Эта молодежь уже ничего не хочет, ни к чему не стремится. Она лишена желания жить, чего-то добиваться в жизни. Употребление «травки» стало социальной болезнью. Действительно, от производных конопли не возникает зависимости, на это и упирают те, кто стремятся протащить их в свободный оборот. Идея долго витала в воздухе и, наконец, воплотилась в докладе так называемой Глобальной комиссии ООН по выработке политики в области борьбы с распространением наркотиков, где предлагается прекратить борьбу с не опиатами и легализовать их оборот. Мол, таким образом они будут выведены из криминальной торговли и, оказывается, станут не опасными. Пока же борьбу с наркотиками из года в год проигрывают, и нужны новые, нетрадиционные подходы.

Нет смысла пересказывать аргументы авторов доклада, потому что они полностью обходят стороной вопрос о том, сколько героиновых наркоманов начинало свой путь с марихуаны. Такая статистика не приводится, а она очень показательна. Почти все наркоманы начинают с не опиатов – марихуаны или легких химических наркотиков, называемых среди молодежи «колесами». Только кто-то на них останавливается, а кто-то затем тянется к более сильным «удовольствиям».

Употребление марихуаны и других не опиатов – своего рода приготовительный класс перед переходом в школу тяжелой наркомании. Их легализация широко распахнет для детей и молодежи двери в эту школу.

Что касается России, то выводы Комиссии ООН идут вразрез с инициативами президента Д. Медведева об ужесточении ответственности за распространение и употребление наркотиков. Для России проблема наркомании стоит особенно остро. Недавно глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов сравнил угрозу наркомании для нашей страны с Апокалипсисом, сообщив, что ежегодно от наркотиков умирают около 100 тысяч россиян. По данным ООН, Россия является лидером по употреблению героина, его принимают 1,68 млн. наших сограждан, и практически всё это зелье поступает из Афганистана.

В 2010 году в Афганистане было произведено 3600 тонн героина, и 40% этой продукции поступает в Россию. Не забывают в Афганистане и о «сером», менее доходном рынке наркотиков. Производство марихуаны здесь стремительно растет, и Афганистан уже догнал мирового лидера по выращиванию «травки» – Марокко. Казалось бы, что заставляет наркодельцов активно развивать менее прибыльный вид преступного бизнеса? Ответ в том, что усилиями разных заинтересованных сил к не опиатам вырабатывается легкомысленное отношение потенциальных потребителей. Если героина боятся, то марихуану – нет. Следовательно, и спрос можно быстро увеличить. И тут возникает вопрос о целях доклада так называемой Глобальной комиссии. Не стоят ли за этим документом интересы крупного наркобизнеса? ООН давно приобрела славу не самого чистоплотного международного органа. Здесь уже гремели коррупционные скандалы, связанные с поставками гуманитарной помощи голодающим странам, разворовыванием денег и устройством семейного бизнеса на общественные средства. Не хотелось бы думать, что ооновский доклад о наркотиках также препарировался под чей-то заказ и за хорошее вознаграждение.

Возможно ли продвижение интересов преступного бизнеса через структуры ООН? Вспоминается, как четыре года назад промелькнуло сообщение о том, что по дороге к кабульскому аэропорту террористы взорвали бронированный «хаммер» резидентуры ЦРУ. Все находившиеся в машине погибли, а прибывшие на место взрыва полицейские обнаружили до 200 разбросанных вокруг килограммовых пакетов с героином. Груз должен был лететь за пределы Афганистана по каналу американской разведки… Инцидент мгновенно замяли, сообщений в СМИ больше не появлялось, и США продолжили свою «борьбу» с афганским наркотрафиком. Поэтому не надо думать, что борьба эта столь «неудачна» лишь потому, что в Афганистане нерентабельное сельское хозяйство, не способное конкурировать с выращиванием опиумного мака.

В средствах от продажи афганского героина заинтересованы в высших эшелонах американской власти. Вопрос не просто криминальный, а криминально-политический. Криминал прячется за кулисами американской демократии, лишь иногда показывая свои уши, как в террористическом акте 11 сентября 2001 года. Тот, кто верит официальной версии властей США о том, что взрыв был организован Аль-Каидой, пусть найдет в Интернете заключения Ассоциации американских гражданских пилотов, Ассоциации американских пожарных и Ассоциации сотрудников ЦРУ в отставке о лживости этой версии. Все три документа убедительно доказывают: террористический акт был делом рук американских заговорщиков в высших кругах и спецслужбах. Именно этот взрыв проложил путь к войне в Афганистане, создавшей условия высоко прибыльного бизнеса не только для ВПК. Налаженная за десть лет система производства и сбыта афганских наркотиков стала источником колоссального обогащения не известного нам круга лиц, среди которых, полагаем, есть и очень крупные фигуры американского истеблишмента, связанные с ООН. Существовал ли замысел наладить производство и сбыт наркотиков еще на этапе подготовки взрыва 9/11? Скорее всего, да. Эта идея была частью реализуемого сейчас большого проекта обогащения группы заинтересованных лиц. Теперь инициатива по расширению поля деятельности указанных лиц продвигается через ООН – с шансами превращения данной международной организации в «крышу» для преступников самого крупного калибра.

В связи с этим нельзя не вспомнить инициативу МИД РФ по капитальному пересмотру модели ООН. Инициатива очень кстати. ООН становится опасной для здоровья всего мира.

fondsk.ru