Клубничная диета: эффективно похудей за три дня

Процесс похудения мало кому может показаться приятным. Но только не с клубничной диетой. Это отличный способ похудеть на два-три килограмма, при котором нужно употреблять блюда, главным ингредиентом которых является вкусная и полезная клубника.

Чаще всего диеты для похудения предлагают пресные, безвкусные блюда. Данная же клубничная диета сделает процесс похудения особенно приятным. Рацион питания на основе клубники поможет сбросить 1,5-2 кг лишнего веса всего за 3 дня.

Меню клубничной диеты:

Первый день

На завтрак выпить клубничный кефир. Для приготовления: 150 мл нежирного кефира, 150 г клубники, 1 ч. л. меда, все перемешать в блендере.

Второй завтрак состоит из клубничного молочного коктейля: 100 мл обезжиренного молока, 100 г клубники и половины чайной ложки меда, все взбивается блендером.

На обед - салат: отваренная (5-7 мин) в подсоленной воде и нарезанная спаржа, нарезанные кусочками клубника, огурец, отваренная грудка индейки. Для заправки салата готовится соус из 1 ст. л. лимонного сока, рубленой петрушки и 1 ст. л. оливкового масла. Заправленный соусом салат посыпается кедровыми орешками.

Перекусить во время полдника можно клубничным йогуртом: 75 г натурального йогурта, 150 г клубники, половина чайной ложки меда, 2 ст. л. кукурузных хлопьев.

Ужин состоит из салата: отварить 300 г картофеля с кожурой, который мелко нарезается вместе с одной луковицей, пучками петрушки и сельдерея, 100 г клубники. Все складывается в емкость, добавляется 50 г нежирного творога и заправляется 50 г натурального йогурта, смешанного с одной чайной ложкой лимонного сока. Соль и перец добавляются по вкусу.

Второй день

На завтрак 2 бутерброда: 2 кусочка хлеба грубого помола, 50 г творога, поверх 150 г порезанных пополам ягод клубники.

Второй завтрак состоит из экзотического коктейля: 50 г натурального йогурта, 100 мл ананасового сока и 150 г клубники.

На обед можно приготовить блинчики с клубникой. Для теста: в 100 мл молока добавить 1 ч. л. меда, 1 яйцо, щепотку соли, муку. Тесто должно постоять 30 минут. Для одной порции берут два блинчика и поливают соусом, приготовленным из 200 г клубники, 50 г яблочного пюре и 10 мл яблочного сока.

На полдник 150 г клубники со 150 мл сливок и с добавлением 1 ч. л. меда.

На ужин салат из 200 г кочанного салата, половинки желтого болгарского перца, помидора и 100 г клубники. Заправляется салат соусом из 30 г йогурта, 2 ст. л. творога, 1 ст. л. воды, а также солью и перцем по вкусу.

Третий день диеты предлагает комбинировать блюда первого и второго дня. А можно приготовить новые, на основе клубники, творога, йогурта, овощей и фруктов с добавлением нежирного мяса или нежирной рыбы.

Худей с удовольствием!

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