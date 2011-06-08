На Солнце несколько дней будут мощные вспышки

Сильные солнечные вспышки, происходящие на Солнце последние несколько дней, вызовут серьезные нарушения в работе сотовой связи и электромагнитных измерительных приборов, например, радаров и спутников, предупреждают эксперты NASA.

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на газету The Daily Mail, в настоящее время на Солнце происходят мощнейшие геомагнитные возмущения, которые вызывают электромагнитные бури. Ученые объясняют, что выбросы сверхгорячего газа, происходящие из-за штормов на Солнце, влияют на радиочастоты, а это, в свою очередь, отражается на работе устройств сотовой и спутниковой связи.

Минувшим днем астрономы зафиксировали на Солнце мощнейший выброс плазмы за последние пять лет. По прогнозам геомагнитных служб, буря начнет ослабевать через 12-24 часа.

Самой сильной солнечной бурей из всех когда-либо зафиксированных стала буря 1859 года, выведшая из строя большинство магнитных приборов и телеграфные системы. Согласно анализу слоев ледяной коры, подобный выброс частиц Солнцем происходит только раз в 500 лет. Солнечные бури не столь сильной активности, наблюдаемые раз в 50 лет, могут сжечь искусственные космические спутники и вызвать глобальное отключение электричества.