В России петрушку причислили к наркотикам
13:12, 08 июня 2011Зарубежные новости
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А еще лебеду, аир...
Роспотребнадзор включил петрушку курчавую в список растений, содержащих сильнодействующие наркотические и ядовитые вещества.
Санитарное ведомство включило в список не всю петрушку, а только ее плоды, из которых можно приготовить опасное для здоровья человека масло.
Вместе с петрушкой курчавой список опасных растений пополнили еще 17 представителей флоры, в том числе лебеда монетная, ежовник членистый, колоцинт и два вида аира: злаковый и болотный.
Всего на данный момент в этом списке 352 вида растений.
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