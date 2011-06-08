В России петрушку причислили к наркотикам

Роспотребнадзор включил петрушку курчавую в список растений, содержащих сильнодействующие наркотические и ядовитые вещества.

Санитарное ведомство включило в список не всю петрушку, а только ее плоды, из которых можно приготовить опасное для здоровья человека масло.

Вместе с петрушкой курчавой список опасных растений пополнили еще 17 представителей флоры, в том числе лебеда монетная, ежовник членистый, колоцинт и два вида аира: злаковый и болотный.

Всего на данный момент в этом списке 352 вида растений.

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