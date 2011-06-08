В США в результате взрыва на заводе пострадали 7 человек

В результате взрыва на заводе по производству микрочипов компании Intel в американском штате Аризона пострадали семь человек.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пожарную службу.

Инцидент произошел в пригороде города Феникс - Чандлере.

По словам начальника службы пожарной безопасности пригорода Брэда МИЛЛЕРА, несколько сотен сотрудников одного из корпусов завода были немедленно эвакуированы. Второй корпус продолжил свою работу, отмечает NEWSru.

По словам пожарного, четыре сотрудника Intel, получившие сотрясение мозга либо осколочные ранения, были госпитализированы. Остальным пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте, передает РИА «Новости».

Причины происшествия, а также ущерб устанавливаются.

Компания Intel пока не комментирует ситуацию. Однако известно, что на заводах в Аризоне производятся чипы для процессоров серии Pentium.