Мазь из куриного яйца лечит грибок кожи
12:16, 08 июня 2011Зарубежные новости
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...аллергические высыпания, экземы
Эта мазь лечит грибковые заболевания, аллергические высыпания на коже, экземы...
В пол-литровую стеклянную банку вылить 50 г столового 3-процентного уксуса и одно куриное яйцо.
Все это хорошенько перемешать деревянной ложкой.
Поставить на сутки в прохладное место, но не в холодильник и не на балкон.
Через сутки положить в эту смесь 100 г. несоленого сливочного масла, а если эта мазь предназначается детям, то 200 г и еще раз оставить на сутки.
Мазь готова. Немного жжет.
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