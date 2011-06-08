Мазь из куриного яйца лечит грибок кожи

Эта мазь лечит грибковые заболевания, аллергические высыпания на коже, экземы...

В пол-литровую стеклянную банку вылить 50 г столового 3-процентного уксуса и одно куриное яйцо.

Все это хорошенько перемешать деревянной ложкой.

Поставить на сутки в прохладное место, но не в холодильник и не на балкон.

Через сутки положить в эту смесь 100 г. несоленого сливочного масла, а если эта мазь предназначается детям, то 200 г и еще раз оставить на сутки.

Мазь готова. Немного жжет.

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