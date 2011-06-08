Гранатовый сок - от стресса

Сок граната помогает справиться с рабочим стрессом. Сок позволяет уменьшить частоту сердцебиения и улучшить рабочий настрой.

Ученые следили за группой добровольцев, которые выпивали ежедневно в течение двух недель по 500 миллилитров сока, передает meddaily.ru. В начале и в конце исследования фиксировалась частота пульса, а также заполнялся вопросник, целью которого было выяснить эмоциональный настрой и отношение к работе.

В итоге оказалось, что подавляющее большинство добровольцев, пивших сок, к концу заявленного срока сообщали об улучшении эмоционального состояния. Также повышалась активность, фиксировался больший энтузиазм в отношении к работе и пониженный пульс.

Кроме того, эксперты приписывают гранатовому соку противораковые свойства, способность бороться с болезнями сердца и процессом старения. Весь секрет кроется в высокой концентрации антиоксидантов.

focus.ua