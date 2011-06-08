Зеленый чай увеличивает число иммунных клеток

Один из компонентов зелёного чая увеличивает в организме количество иммунных клеток, ответственных за предотвращение аутоиммунных реакций, передает Compulenta со ссылкой на пресс-службу Орегонского университета.

За иммунитет в нашем организме отвечает великое множество клеток. Их чёткая и сбалансированная работа обеспечивают нам своевременную защиту от вторгшихся чужаков (бактерий, вирусов и прочих патогенов). Но, выполняя свои охранные функции, иммунная система не должна задевать собственные клетки организма. А именно это и происходит при всевозможных аутоиммунных заболеваниях, от простой аллергии до некоторых вариантов диабета и бокового амиотрофического склероза (он же болезнь Лу Герига).

За способность отличать «своих» от «чужих» в иммунитете отвечает специальный механизм, частью которого являются так называемые T-регуляторные лимфоциты. Их функция — сдерживать иммунную реакцию (воспаление и т. д.) в разумных рамках. В свою очередь, работу этих клеток на молекулярном уровне регулируют факторы транскрипции (белки, контролирующие синтез матричной РНК на ДНК) и процессы метилирования ДНК. Последние относятся к особому типу регуляции активности генов. Метилирование ДНК — это такая «косметическая» процедура, но у неё есть далекоидущие последствия: нуклеотидная последовательность гена не меняется, при этом на сами нуклеотиды навешиваются метильные остатки. Рисунок этих метильных остатков на протяжении участка ДНК будет определять активность гена, делая его более или менее привлекательным для белковых регуляторов и ферментов.

Американские исследователи из Орегонского университета экспериментировали с одним из компонентов зелёного чая, полифенолом под названием галлат эпигаллокатехина (EGCG). Как и многие растительные флавоноиды, EGCG является сильным антиоксидантом и, как считается, обладает мощными противовоспалительными и антираковыми свойствами. В статье, опубликованной в журнале Immunology Letters, учёные сообщают, что у мышей под действием EGCG наблюдалось увеличение количества регуляторных Т-клеток в лимфатических узлах и селезёнке. По данным исследователей, этот компонент чая ингибирует фермент, метилирующий ДНК гена одного из важных факторов транскрипции, Fox3, от которого зависит превращение предшественников регуляторных Т-клеток в зрелые, полноценные Т-лимфоциты. Такое метилирование подавляет активность этого гена, но в присутствии EGCG фактор транскрипции начинает интенсивно синтезироваться, и в результате образуется больше Т-лимфоцитов.

Следующей целью авторов работы будет попытка предотвратить или затормозить развитие аутоиммунных заболеваний с помощью EGCG, чтобы проверить это волшебное вещество в реальном деле.

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