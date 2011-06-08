Чем опасна лапша быстрого приготовления

В лапше быстрого приготовления, сделанной в Китае, обнаружено опасное вещество. В начале этого месяца профессор Линь Чуньхон из Аграрного университета на юге КНР в пробах лапши обнаружила диэтилгексилфталат. Это вещество органического происхождения используется для придания гибкости пластмассе. Результаты исследования были опубликованы в китайском журнале «Наука о питании». Линь и ее команда обнаружили диэтилгексилфталат (вызывает раковые заболевания и бесплодие) в более чем половине проб. При этом в некоторых образцах содержание вещества превысило стандарт безопасности питания в 100 раз. Исследователи считают, что вещество попало в лапшу из упаковки, но эксперт в области здравоохранения Чэнь Ю-мин выразил сомнение по этому поводу.

Профессор Чэнь Ю-мин, Университет Сунь Ятсена: «Скорее всего, диэтилгексилфталат был добавлен для улучшения консистенции продукта. Упаковка для еды обычно стабильна и не выделяет различные вещества».

Исследовательница Линь Чуньхон отмечает, что ее открытие было основано на пробах, взятых в октябре прошлого года.

ntdtv.ru