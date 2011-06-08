В отпуск нужно уходить каждые два месяца

Чтобы работа не съедала здоровье, небольшой отпуск надо брать … каждые 62 дня. К такому выводу пришли эксперты компании Post Office Trave Insurance.

Согласно их исследованию, 23% работников «сгорают на работе», потому что им не хватает отдыха. Профессор университета Ланкастера Кэри Купер считает, что люди, которые отказываются от отпуска, становятся раздражительными и агрессивными, у них снижается иммунитет и возникают проблемы со сном. Как следствие, пользы от такого работника на работе не слишком много. Он не способен генерировать новые идеи и даже в обычных процедурах допускает ошибки.

В большинстве стран работнику положен только один отпуск в год, хотя медики считают, что этого мало. Перерыв на неделю-две надо делать каждые полгода. И это при условии, что они имеют полноценный отдых в выходные. Ученые посчитали, что офисные работники отдыхают от работы в лучшем случае сутки: от мыслей о работе они отвлекаются только до обеда в субботу, а после обеда в воскресенье уже начинают думать о следующей рабочей неделе.

Согласно законодательству, работник имеет право на ежегодный отпуск не менее чем на 24 дней. В зависимости от вида деятельности, срок отпуска может быть увеличен даже до 69 дней. По соглашению между работником и работодателем отпуск можно разделить на части, основная из которых должна быть не короче четырнадцать дней. Т.е. отгуляли две недели где-то на морях, а потом можно брать еще по два-три дня. Еще на две недели можно взять отпуск за свой счет. Это не слишком выгодно, но когда любимая работа стоит поперек горла – лучше все же отдохнуть, чем доводить себя до физического и нервного истощения.

mediczona.ru