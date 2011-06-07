Как снять нервное напряжение

Нервное напряжение возникает у каждого третьего городского жителя. Городская суета, постоянные пробки на дорогах, толпы народа в метро и общественном транспорте, грязный воздух, вызывающий нехватку кислорода, стрессы на работы – все это вызывает сильное нервное напряжение, от которого очень сложно бывает избавиться самостоятельно. Но если игнорировать такое состояние, то это скажется, через некоторое время, не только на внешности, но и на здоровье.

При нервном напряжении существенно понижается работоспособность, пропадает сон, возникает апатия и появляется постоянное ощущение безысходности, которое мешает жить. Через некоторое время такое состояние переходит в хроническую форму и страдает уже гормональный фон и иммунная система, то есть организм открывает широко двери разным вирусам и болезням. Отсюда возникают постоянные простуды, сердечно-сосудистые заболевания и т. д. Что говорить о внешности – выпадающих волосах, синяках и мешках под глазами, тусклом цвете кожи?

Первые признаки нервного напряжения:

- потеря активности и энергии;

- постоянное ощущение неловкости;

- трудности со сном;

- раздражительность без причины;

- отчужденность.

Если вы чувствуете, что у вас тоже нарастает нервное напряжение, начинайте бороться с ним прямо сейчас.

Самым простым способом борьбы с таким состоянием является бег или другие занятия спортом. Можно записаться на танцы, например, на фламенко или беллиданс. Любые занятия спортом помогут справиться со стрессами и нервным напряжением, так как любая физическая активность приводит к повышению уровня эндорфинов – гормонов радости и счастья. Вы, наверное, не раз замечали – вы приходите в плохом настроении в спортзал, но стоит только немного заняться спортом, как настроение тут же повышается, плохие и тяжелые мысли куда-то улетучиваются.

Снять напряжение помогает и медитация, которая сейчас очень популярна среди звезд шоу-бизнеса.

Научитесь отдыхать и переключаться с легкостью с одного дела на другое. Посмотрите на детей, которым неведомо понятие «нервное напряжение», учитесь у них. После работы не стоит думать о делах постоянно, как только вы надеваете домашние тапочки и уютный халат, думайте только о своем уюте.

Распределите свои выходные, не стоит «запираться» дома по выходным в одиночестве, сходите куда-нибудь повеселиться с друзьями, общайтесь с интересными людьми.

Избавиться от нервного напряжения помогает правильное питание и прием витаминов. Очень часто фастфуды и другая тяжелая ненатуральная пища способны вызвать сильнейший стресс. Пища должна обеспечивать человека энергией, но не должна угнетать организм и захламлять его. Откажитесь от растворимого кофе и газированных напитков, пейте больших молочных продуктов, кефир и воду.

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