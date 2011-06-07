Мысли о калорийных продуктах уменьшают аппетит

Если вы хотите сбросить вес, убедите себя в том, что все потребляемые вами продукты высококалорийны. Это позволит уменьшить показатели "гормона голода", понижая аппетит, советует Алия Скам из Йельского университета.

Она вместе с коллегами давала 46 здоровым добровольцам один и тот же молочный коктейль, содержащий 380 калорий. При этом кому-то говорилось, что этот напиток - разумный, низкокалорийный выбор, а кому-то, что это, наоборот, высококалорийный коктейль. Группа ученых также оценила уровень грелина – гормона, высвобождаемого желудком, когда человек голоден. Замер производился до и после того, как добровольцы выпивали молочный напиток. Итак, всплеск показателей грелина фиксировался за 30 минут до приема пищи, и возвращаются в рамки нормы после еды.

При этом добровольцы, которые думали, что они потакали себе, выпивая молочный коктейль, демонстрировали значительно большее снижение показателей уровня грелина по сравнению с теми, кто думал, будто потреблял меньше калорий. Авторы изыскания предполагают: всего одна мысль о съеденной нездоровой пище способна подавлять чувство голода и, возможно, справиться с перееданием.

newsland.ru