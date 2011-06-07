Как правильно выбирать зубную пасту?

Профессиональные зубные пасты используются для глубокого отбеливания, чистки зубов, полировки. В состав паст входит вещество на основе перекиси водорода, однако в обычные зубные пасты его не добавляют.

Профессиональные пасты следует использовать под контролем стоматолога. Большим разнообразием отличаются лечебно-профилактические пасты.

В их составе содержатся экстракты, витамины, настои лекарственных растений. Зубные пасты с растительными травами обладают противовоспалительными свойствами, а также уменьшают кровоточивость десен, улучшают обменные процессы.

Зубные пасты, в составе которых есть ферменты, растворяют мягкий зубной налет, остатки пищи. Кроме этого, такие пасты советуют использовать в лечении заболеваний пародонта.

Крайне опасно постоянно использовать отбеливающие зубные пасты, которые противопоказаны при болезнях пародонта.

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