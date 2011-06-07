В Польше выявлен первый случай заражения кишечной бактерией
11:37, 07 июня 2011Зарубежные новости
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У 2 людей подозрения
Санитарная инспекция Польши подтвердила, что в стране зафиксирован первый случай заражения штаммом бактерии E.сoli, сообщает Би-би-си.
Бактерия обнаружена у 29-летней женщины несколько дней назад, приехавшей из Германии, где она постоянно проживает. Женщина попала в больницу 23 мая.
В той же больнице в Великопольском воеводстве находятся двое мужчин с симптомами кишечной инфекции.
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