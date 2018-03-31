Сколько весит семейное счастье

В чем причина загадочного превращения Золушки в тыкву и как с этим бороться? Он женился, и через пару лет выросло пивное брюшко. Она вышла замуж, и через пару лет любимые джинсы пришлось отдать младшей сестре. Обыкновенная история – всем известно, что женатые люди быстрее набирают вес. В чем же причина такого загадочного превращения Золушки в тыкву и как с этим бороться?

Что же происходит, почему именно в семейной жизни люди быстрее начинают набирать вес?

Во-первых, после замужества у женщины пропадает стимул выглядеть на все сто ежедневно – она уже нашла своего избранника, и может вздохнуть свободно.

Во-вторых, с возрастом снижается выработка коллагена, кожа опускается, появляются морщины.

В-третьих, следующее событие после свадьбы – рождение детей. А после родов бывает очень трудно избавиться от набранного за время беременности жира.

В-четвертых, женщины изначально толще мужчин – так распорядилась эволюция. Наш женский организм устроен таким образом, что мы накапливаем жир. Раньше, до изобретения микроволновок, лапши и пиццы, это было необходимо для выживания и продолжения рода. Сегодня этот биологический механизм нам только мешает.

В-пятых, сегодня жители мегаполисов так выматываются, что предпочитают исключительно горизонтальный отдых в стиле «усталый тюлень на берегу» – на диване перед телевизором или, в крайнем случае, у компьютера.

Помимо всего этого есть еще и неумолимые законы биологии: с возрастом уменьшается мышечная масса, снижается скорость обмена веществ – каждые десять лет на 5%. Таким образом в 35 лет вы сжигаете в день на 100 калорий меньше, чем в 20, а в 45 уже на 200 калорий меньше. Никаких булочек и пирожных, а вы все равно наберете в год 4 кило.

Как же подстегнуть этот засыпающий метаболизм? Забудьте о волшебных таблетках или супер-тренажерах, которые будут массировать вас во сне и незаметно сжигать жир – все это сказки для ленивых. Чтобы выяснить, как бороться с лишним весом, давайте пойдем от противного и перечислим шесть самых распространенных ошибок, которые являются причиной медленного метаболизма.

НЕ НАДО: слепо верить весам

Особенно самым простым, которые подсчитывают килограммы и не определяют соотношение мышц и ленивого жира. Чем меньше мышц, тем меньше калорий вы тратите. Метаболизм в мышце и метаболизм в жире существенно различаются, и мышца требует для своей работы в три раза больше калорий. Таким образом, если в соотношении «жир и мышцы» перевешивает жир, в таком случае необходимо откорректировать диету и увеличить физическую нагрузку, иначе вы начнете быстро набирать вес.

НАДО: составить индивидуальную программу по похудению

НЕ НАДО: изнурительных диет и голодовок

Сгоняя жир на сверхзвуковых скоростях, вы вводите организм в режим «голодовка». Тем самым вы надрываете все системы организма, во-вторых снижаете скорость обмена веществ на 25%. Потребляя меньше 900 калорий в день, вы заставляете организм поглощать драгоценную мышечную ткань, отчего обмен веществ еще больше замедляется.

НАДО: сбрасывать килограммы медленно.

Прибавьте к своей аскетической диете в 900 калорий еще хотя бы 400-500, и вы все равно будете худеть, но при этом скорость обмена веществ снизится всего на 5%. Не забывайте о белковой пище: курица, рыба, говядина. Белок содержит лейцин, а эта аминокислота не даст худеющему организму пустить в расход мышечную ткань. Обезжиренное молоко так же может помочь: если после тренировки вы выпиваете пару чашек молока, то, во-первых, мышц будет больше, во-вторых, вы сожжете больше жира.

НЕ НАДО: голодать до полудня

Многие женщины отказываются от завтрака по утрам, потому что вечером плотно ужинают. Или с утра решают, что пора начинать новую жизнь, поэтому ничего не едят до самого обеда, после голод берет свое, и они уверенно наворачивают, убеждая себя, что с завтрашнего дня все изменится. Те, кто пропускает завтрак или соблюдает диету с раннего утра, совершают все ту же ошибку, связанную с обменом веществ. Они едят настолько мало, что организм не просыпается и обмен веществ просто не запускается. Так же не включается и центр удовлетворения в мозгу, который фиксирует наполнение желудка едой.

НАДО: Есть больше по утрам!

Помните картинку: две барышни, одна тоньше, другая толще, стоят с табличками на груди. У первой написано: плотно завтракаю. У второй: плотно ужинаю. Это правда: те, кто ест не утром, а вечером, толще на 30%! Дело в том, что после плотного завтрака утром в течение дня вы потребляете на 100-200 калорий меньше. При этом утренние калории сгорают на благо вашего организма, а вечерние остаются с вами: на бедрах, ягодицах, животе.

НЕ НАДО: Мало спать и много нервничать

Наша жизнь к покою не располагает. Однако не забывайте о том, что в ситуации постоянного стресса идет выработка кортизола, гормона стресса. Именно он (а не недостаток вашей силы воли) виноват в том, что вам постоянно хочется плова, картошки фри или беляшей, а не салата из одуванчиков. Причем калории из этой пищи организм отправляет в область, где когда-то была ваша талия. Так что есть все-таки большая доля правды в старой шутке: «это не живот, дорогая, это комок нервов!». Плюс еще и недостаток сна. Если вы спите не больше пяти часов в сутки, то по сравнению с тем, кто урывает себе семь часов, лет за пятнадцать вы наберете… 15 килограмм. Почему? Виноваты те же гормоны: недостаток сна увеличивает выработку грелина, гормона, стимулирующего аппетит, и снижает выработку гормона сытости лептина. Поэтому, когда вы устаете, вас так тянет на конфетки, печенье, чипсы и пиццу.

НАДО: Больше спать, поменьше нервничать

Отдавайте подушке и одеялу минимум 7 часов, запомните эту цифру. Чем больше вы спите, тем меньше у вас будет проблем с лишним весом. А чтобы хоть ненамного забыть о проблемах, просто надевайте кроссовки и отправляйтесь на прогулку в парк или лес. Научитесь отдыхать и отключаться. Вы же и сами знаете, что с прогулки вы вернетесь отдохнувшей и разрумянившейся. И жизнь покажется не такой уж мрачной.

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