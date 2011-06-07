Чем полезен коричневый сахар

Многие не могут представить рацион питания без сахара, однако для здоровья и фигуры сахар является вредным. Как же уменьшить вредное воздействие этого продукта?

По словам диетологов, необходимо просто заменить белый сахар на тростниковый коричневый. Менее калорийным считается коричневый сахар в сравнение с былым сахаром. В день можно съедать без ущерба для фигуры по 40 граммов.

Минеральный комплекс содержится в тростниковом сахаре. Содержащиеся в нем витамины, растительные волокна помогают правильно работать пищеварению.

Коричневый сахар достаточно полезен. Сахар многие включают в свой ежедневный рацион питания. Диетологи рекомендуют употреблять коричневый сахар в пищу, который не повредит фигуре.

В тростниковом сахаре содержится фосфор, кальций, цинк, магний, калий, железо, которые необходимы для организма человека.

receptkulinar.ru