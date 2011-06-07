Чтобы долго жить, нужно поддерживать хорошие отношения

Подобная рабочая обстановка подарит долгую жизнь. К таким выводам пришли сотрудники Тель-Авивского университета. Как показало исследование, наибольшее влияние рабочей среды и наличия поддержки со стороны социума с точки зрения риска смерти оказывалось на возрастную группу 38-43 лет.

Однако ученые оговариваются: подобный эффект не регистрировался, если в расчет брались отношения руководителя и подчиненного. А вот люди, самостоятельно принимавшие решения на работе, в свою очередь, выигрывали от позитивных отношений с сотрудниками. Это продлевало им жизнь. Данные результаты были получены в ходе 20-тилетнего изыскания. В качестве объектов исследования эксперты собрали группу из 820 добровольцев. Все они работали в крупнейших компаниях в области финансов, страхования, коммунальных услуг, здравоохранения и производства с 8-часовым рабочим графиком.

Дабы оценить влияние отношений на работе на продолжительность жизни, специалисты отмечали уровни холестерина, триглицеридов, глюкозы в крови, артериальное давление, индекс массы тела. Плюс фиксировалась информация об употреблении алкоголя, курении, симптомах депрессии, тревоги и прошлых госпитализациях. Так, люди, получавшие поддержку на работе, чаще имели показатели в пределах нормы.

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