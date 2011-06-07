Народная медицина в наше время начинает набирать обороты. Уже ни для кого не является секретом, что методы и средства, которыми пользовались наши бабушки, гораздо эффективнее, чем все современные лекарства вместе взятые, а главное что нет серьезных побочных эффектов, так как сама природа позаботилась, чтобы человек мог вылечить себя простыми безвредными средствами. Здесь стоит рассмотреть полезные свойства чеснока, так как он содержит множество активных элементов, которые способны вылечить от многих заболеваний. Полезные свойства чеснока способны предотвратить и излечить от множества заболеваний. Это избавит от необходимости постоянно пополнять домашнюю аптечку при каждой болезни.

Чеснок как средство борьбы с инсультом Недавно американскими учеными было доказано, что ежедневное употребление чеснока снижает вероятность возникновения инсульта. Употребление в пищу одной головки чеснока в день, уничтожает клетки холестерина, которые являются главными возбудителями инсульта. Уже после трех месяцев употребления наблюдается значительное снижение клеток холестерина в организме. Этот факт особенно приятен для девушек, которые всеми способами пытаются держать свое тело в тонусе.

Польза для сердца Полезные свойства чеснока были известны еще несколько столетий назад, но его комплексное изучение началось сравнительно недавно. Также было замечено, что он способен предотвратить инфаркт, а это уже серьезный довод, чтобы начать употреблять его в пищу. Конечно, для девушек это будет не очень просто, так как его запах не из приятных, но если учесть полезное воздействие на организм, то неприятный запах, который можно убрать с помощью обычной жвачки или освежителя рта, становится лишь мелочным побочным эффектом.

Чеснок против раковых клеток Существует теория, которая пока доказана лишь частично. Микробактерии и элементы, что содержатся в каждой головке чеснока, способы бороться с возникновением раковых клеток, а в отдельных случаях уже с появившимися. Полезные свойства чеснока не ограничиваются лишь серьезными заболеваниями, в быту это лучшее лекарство против простуды, гриппа, недомогания и т.д.

Чеснок для крепкого иммунитета Он одинаково эффективен на любой стадии заболевания, т.е. способен поставить на ноги человека за каких-то несколько дней. Для сравнения стоит привести растворимые порошки, которые снимают только симптомы, облегчая состояние здоровье. Неудивительно, что от них клонит в сон, так как во сне организм сам себя восстанавливает и лечит, но с чесноком дело Чеснок обстоит совершенно иначе. Поскольку это растение растет на природе, а не получается путем химических соединений, он несет в себе больше полезных свойств, а что касается отрицательных, то они практически отсутствуют. Конечно, есть противопоказания к его применению, например, аллергия, но эти случаи очень редки. Есть у него и другая отрицательная сторона – при большом употреблении чеснока, снижается свертываемость крови. Так или иначе, если взять в расчет все полезные свойства чеснока, то они перевесят все отрицательные.

www.med2.ru