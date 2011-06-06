В секте лечили рак прикладыванием журнала

В Новосибирске задержан руководитель местного отделения секты «Алля Аят», которому предъявили обвинения в мошенничестве. По данным областного управления МВД, жертвами практики целительства, практикуемого сектой, стали четыре человека.



Погибшие страдали онкологическими заболеваниями, но им запрещалось обращаться за квалифицированной медицинской помощью. Суть лечения состояла в чтении специальных текстов и прикладывании к больным местам журнала «Звезда Селенной».

В сообщении информагентства о задержанном лидере секты говорится в мужском роде, а издание Life News отмечает, что речь идет о женщине по имени Нина Абдуллаева, которая к тому же является супругой основателя секты.

По данным программы «Вести», адепты секты считают наиболее полезными печатные варианты журнала, но можно использовать и компьютерные распечатки. На сайте организации приводятся инструкции по использованию журнала. В частности отмечается, что при чтении издания происходят «структурные изменения в ДНК благодаря чему меняется физическии уровень и открывается Сознание Человека» (сохранено написание оригинала - прим.ред.).

Секта «Алля Аят» была создана в Казахстане в 1990 году, когда ее основатель Фархат Абдуллаев заявил, что он «посланец внеземных сил». Согласно его учению «алля», что по-уйгурски значит «младенец», «обозначает существо, полностью открытое вибрациям всего чистого и светлого». Вторая часть названия - «аят» - символизирует одновременно стих суры Корана и энергетический поток от Солнца, которым якобы может управлять Абдуллаев.

В Казахстане деятельность «Алля Аят» была запрещена в 2008 году после того, как несколько последователей секты попытались сжечь себя, чтобы отправиться на солнце с целью исцеления. В результате все они были госпитализированы с симптомами острого психического расстройства.

Тем не менее, последователи Абдуллаева утверждают, что отделения этой структуры продолжают действовать в Казахстане, а также в России, США, Германии и странах Балтии. По сведениям Life News, центры оздоровления «Алля Аят» работают помимо Новосибирска в Омске и Москве.

lenta.ru/