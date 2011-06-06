Автобус упал в пропасть в Пакистане, погибли 14 человек
16:46, 06 июня 2011Зарубежные новости
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Небрежная езда водителя
По меньшей мере 14 граждан Афганистана погибли, еще более 10 получили ранения в понедельник в результате падения в пропасть автобуса в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информационное агентство Пажвак.
По данным агентства, автобус с пассажирами следовал из пакистанского города Чаман в Кветту - административный центр пакистанской провинции Белуджистан.
На участке дороги в горном массиве Когак водитель потерял управление, в результате чего автобус рухнул вниз с горного серпантина.
Представитель пакистанской дорожной полиции Абдул ДЖАББАР заявил представителям СМИ, что причиной катастрофы стала "небрежная езда водителя автобуса на опасной трассе".
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