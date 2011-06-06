Автобус упал в пропасть в Пакистане, погибли 14 человек

По меньшей мере 14 граждан Афганистана погибли, еще более 10 получили ранения в понедельник в результате падения в пропасть автобуса в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информационное агентство Пажвак.

По данным агентства, автобус с пассажирами следовал из пакистанского города Чаман в Кветту - административный центр пакистанской провинции Белуджистан.

На участке дороги в горном массиве Когак водитель потерял управление, в результате чего автобус рухнул вниз с горного серпантина.

Представитель пакистанской дорожной полиции Абдул ДЖАББАР заявил представителям СМИ, что причиной катастрофы стала "небрежная езда водителя автобуса на опасной трассе".