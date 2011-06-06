Какие лекарства взять с собой в отпуск?

В отпуске каждый сталкивается с проблемами в области желудочно-кишечного тракта. Эта напасть бывает и у детей, и у взрослых. В большинстве случаев в отпуск люди не берут с собой аптечку, имеют с собой только анальгин и аспирин.

Самая распространенная напасть отпусков, кроме ОРВИ, это расстройство желудочно-кишечного тракта, чаще всего изжога и диарея. Всему виной являются новая пища, другой климат, гигиена, алкоголь, грязная вода и т.п.

В вашу туристическую аптечку нужно положить проверенные и безопасные средства, которые вы знаете. Обязательно должны быть в наличии жаропонижающие и обезболивающие, мази от царапин и лейкопластырь, спреи от насекомых.

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