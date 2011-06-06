7-месячную девочку хотела убить мать, положив ее на проезжую часть

В Московской области мужчина и женщина попытались убить 7-месячную девочку, бросив ее на проезжей части автодороги.

Девочка была найдена на Дмитровском шоссе в ночь на 1 июня. Ее доставили в больницу. Вскоре удалось задержать подозреваемых. Ими оказались 23-летняя местная жительница (мать ребенка) и ее 20-летний брат.

Как сообщили ИТАР-ТАСС в Следственном комитете России, мать девочки, не желая исполнять обязанности по воспитанию ребенка, отдала ее брату. Он положил младенца в центр проезжей части дороги и оставил одного. Злоумышленники рассчитывали, что в условиях плохой видимости и освещенности ребенок погибнет под колесами проезжающих машин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего". Задержанным предъявлено обвинение. По ходатайству следователя суд вынес решение об их аресте. Расследование дела продолжается.

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