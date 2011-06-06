Женщины переносят развод легче мужчин

Почему расставаться сейчас более модно, чем жениться, и кто страдает от развода больше - мужчина или женщина? Эти вопросы задали психологу Центра взаимоотношений Ольге Антиповой. Говоря о том, кто больше страдает от разрыва отношений - мужчина или женщина – Ольга Антипова заявляет: мужчина. "Мы столкнулись в работе с тем, что мужчины относятся к жизни по определенной структуре, - рассказывает эксперт. - Представьте себе дом. Для мужчины семья, жена, дети, любовь - это, например, первые пять этажей. А все остальное - работа, успехи. И представьте себе, что первые пять этажей рухнули".

"У женщины другой дом. Если у мужчины это этажи - иногда даже подъезды, мансарды - то у женщины это большая кухня с огромным окном в мир, с большим телевизором, с тем, что она сама туда поставит. Женщина всегда остается внутри своего дома - мужчина из него просто уходит", - добавляет психолог.

"Мужчина, создавая структуру своего внутреннего мира, тратит на это определенные усилия - душевные и материальные. Когда у него есть эта структура, он ее обустраивает, укрепляет, защищает. И у него силы уходят на то, чтобы реализовываться в социуме, двигаться вперед и чувствовать свою жизнь полнокровной, полноценной. У него есть надежный тыл, - продолжает Антипова. - У холостого мужчины эта структура создана раз и навсегда, и он себя в ней чувствует очень комфортно. Ему не нужно тратить много душевных сил на то, чтобы перестраивать, делать капитальный ремонт или строить что-то заново".

Эти два типа мужчин, по словам психолога, живут дольше, потому что тратят на построение своего дома меньше ресурсов. А у мужчин, которые понесли потерю, часть их дома была разрушена, уходит много сил на то, чтобы восстановить коммуникации, подъезд и т.д. На это уходит много внутренних резервов. И скорее всего, такой мужчина проживет меньше, потому что много своих внутренних сил тратит на то, чтобы восстановить разрушенное.

"Женщины по-другому реагируют на стрессовые ситуации, - отмечает Ольга Антипова. - В жизни женщины есть не только мужчина, но и дети, родители, подруги, много интересных вещей, развлечений. Таким образом, женщины переносят разрыв с мужчиной гораздо легче".

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