Хорошие отношения с коллегами по работе продливают жизнь

Люди, которые хорошо ладят с коллегами по работе, таким образом могут продлить себе жизнь, утверждают учёные Тель-Авивского университета /Израиль/. Влияние социальной поддержки от коллег на риск смертности был наиболее выражен среди лиц в возрасте от 38 до 43 лет. Тем не менее, аналогичного эффекта на смертность не было зафиксировано в отношениях руководителей к подчинённым. Кроме того, люди, которые имели контроль над полномочиями и самостоятельно принимали решения на работе, также испытывали этот "защитный эффект".

Специалисты сделали такие выводы после анализа данных, включавших 20-летние исследования с участием 820 человек, которые работали в крупнейших компаниях в области финансов, страхования, коммунальных услуг, здравоохранения и производства. Сотрудники имели 8-часовой рабочий график. Медики фиксировали уровни холестерина, триглицеридов, глюкозы в крови, артериальное давление, индекс массы тела, а также учитывали фактор потребления алкоголя, курения, симптомов депрессии, тревоги и наличие прошлых госпитализаций. В результате психологи сделали вывод, что социальная интеграция и поддержка на рабочем месте могут повлиять на качество и даже продолжительность жизни.

ami-tass.ru