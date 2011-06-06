В киви больше витамина С, чем в БАДах

По результатам одного зарубежного исследования, употребление в пищу фрукта киви помогает вашему организму.

Исследователи решили, что киви содержит в себе аскорбиновую кислоту и некие вспомогательные вещества, которые помогают легче усваиваться витамину С и дольше в нем находиться.

Для того чтобы в вашем организме всегда был данный витамин, теперь не нужно употреблять гору пищевых добавок. Достаточно несколько раз в неделю принимать в пищу этот южный фрукт.

К данному выводу пришли ученые Новой Зеландии. Их отчет опубликован в журнале американского клинического питания.

В новозеландском университете Отаго пришли в выводу, что южный фрукт киви – это природная кладезь витамина С, и он намного эффективнее любых пищевых добавок.

Ученые провели ряд экспериментов с участием мышей, у которых был дефицит витаминов С . Для нормализации их состояния им давали киви или очищенную аскорбиновую кислоту.

newsland.ru