В киви больше витамина С, чем в БАДах
Природная кладезь витамина
По результатам одного зарубежного исследования, употребление в пищу фрукта киви помогает вашему организму.
Исследователи решили, что киви содержит в себе аскорбиновую кислоту и некие вспомогательные вещества, которые помогают легче усваиваться витамину С и дольше в нем находиться.
Для того чтобы в вашем организме всегда был данный витамин, теперь не нужно употреблять гору пищевых добавок. Достаточно несколько раз в неделю принимать в пищу этот южный фрукт.
К данному выводу пришли ученые Новой Зеландии. Их отчет опубликован в журнале американского клинического питания.
В новозеландском университете Отаго пришли в выводу, что южный фрукт киви – это природная кладезь витамина С, и он намного эффективнее любых пищевых добавок.
Ученые провели ряд экспериментов с участием мышей, у которых был дефицит витаминов С . Для нормализации их состояния им давали киви или очищенную аскорбиновую кислоту.