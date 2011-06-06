Ежедневно в мире на 7 тыс больше людей с ВИЧ-инфекцией

Ежедневно в мире на 7 тысяч возрастает количество ВИЧ-инфицированных людей.

Об этом говорится в докладе «30 лет эпидемии СПИДа: страны на перепутье», текст которого предоставлен агентству УНИАН в Московском офисе Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС).

«Хотя показатели заболеваемости ВИЧ во всем мире снизились, общее число случаев ВИЧ-инфекции остается высоким, составляя примерно 7000 в день», - говорится в документе.

За глобальным снижением числа новых ВИЧ-инфекций остаются незамеченными региональные различия. По данным доклада, снижение числа новых ВИЧ-инфекций на уровне выше среднего было зарегистрировано в странах Африки к югу от Сахары и в Юго-Восточной Азии, в то время как в Латинской Америке и странах Карибского бассейна это снижение было более скромным и составило менее 25%. Отмечается рост числа новых ВИЧ-инфекций в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

По последним оценкам ЮНЭЙДС, в конце 2010 года 34 млн. человек жили с ВИЧ, и почти 30 млн. человек уже умерли от болезней, обусловленных СПИДом с момента регистрации первого случая СПИДа 30 лет назад.

Несмотря на расширение доступа к антиретровирусной терапии, до сих пор существует большой дефицит в доступе к лечению. В конце 2010 года 9 млн. человек, соответствовавших критериям для начала лечения, не имели к нему доступа. Доступ детей к лечению ниже, чем среди взрослых – всего 28% детей, имеющих показания к лечению, получали антиретровирусную терапию в 2009 году по сравнению с 36% охвата лечением лиц всех возрастов.

Практически во всех странах распространенность ВИЧ среди групп повышенного риска – мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, потребителей инъекционных наркотиков, работников секс-бизнеса и их клиентов, и трансгендерных лиц – выше, чем в других группах населения. Доступ к профилактике и лечению ВИЧ для представителей групп высокого риска, как правило, ниже из-за действия карательных и дискриминационных законов, стигмы и дискриминации. По состоянию на апрель этого года в 79 странах, территориях и районах действовало уголовное преследование людей за однополые отношения по взаимному согласию; 116 стран, территорий и районов криминализуют некоторые аспекты секс-бизнеса; в 32 странах действуют законы, предусматривающие смертную казнь за преступления, связанные с наркотиками.

В докладе указано, что гендерное неравенство остается одним из главных препятствий, мешающих эффективным мерам в ответ на ВИЧ. ВИЧ является основной причиной смертности женщин репродуктивного возраста, и более четверти (26%) всех новых случаев ВИЧ-инфекции происходит среди женщин в возрасте 15-24 лет.

По данным доклада, инвестиции в противодействие ВИЧ в странах с низким и средним уровнем доходов возросли почти в 10 раз в период с 2001 по 2009 год – с 1,6 млрд. долл. до 15,9 млрд. долл. Однако в 2010 году объемы международных ресурсов для противодействия ВИЧ сократились. Многие страны с низким уровнем доходов до сих пор сильно зависят от внешнего финансирования. В 56 странах международные доноры обеспечивают как минимум 70% средств в связи с ВИЧ.